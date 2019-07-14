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Galaxy Watch Active 2 показали на офіційному фото

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Galaxy Watch Active 2 - фото 1
Galaxy Watch Active 2 / zlatoust

Довгоочікувана презентація Samsung відбудеться вже 7 серпня. Під час заходу мають представити новий флагман Galaxy Note10, а також нове покоління розумного годинника Galaxy Watch Active 2.

У мережі вже з'явилися якісні офіційні рендери Galaxy Watch Active 2. Зовні новинка мало чим відрізнятиметься від попередника, зокрема отримає компактний стильний корпус. Сам модуль матиме круглу форму.

І ще: Авторитетний інсайдер розповів, якою буде ціна Samsung Galaxy Note10

Як кажуть інсайдери, Galaxy Watch Active 2 вийде у двох варіантах розміру екрану: 40 і 44 мм. При цьому новинка має отримати поліпшену апаратну начинку і ширші можливості.

Galaxy Watch Active 2 показали на офіційному фото - фото 340856

Ще одним оновленням стане шкіряний ремінець. Оригінальні Galaxy Watch Active мають більш спортивний дизайн і поставляються з силіконовим ремінцем. Кнопка живлення має червоне обрамлення.

Galaxy Watch Active 2 показали на офіційному фото - фото 340857

Про вартість новинки поки не повідомляють. Galaxy Watch Active зараз в Україні коштує 7 тисяч гривень. При цьому, наприклад, Apple Watch 4 з функціями ЕКГ і фіксації падіння оцінена у 12 тисяч гривень. Тому очевидно, що новий гаджет від Samsung також буде у цьому ціновому діапазоні.

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Джерело: curved.de
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