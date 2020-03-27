Колишній Холостяк розповів про свої симптоми коронавірусу

Френсіс Метью, головний герой другого сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" підтвердив, що він захворів на коронавірус. Мандрівник і фотограф розповів також про симптоми, які у нього були.

Про свій стан здоров'я Френсіс розповів на своїй сторінці в інстаграмі. Причому, перші симптоми коронавірусу він відчув 10 днів тому.

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Перебігу симптомів колишній холостяк присвятив окрему увагу, адже на власному досвіді зміг переконатися, що у кожного вірус може проявитися по-різному.

Зокрема, спочатку Френсіса турбувала різка слабкість, гострий головний біль, а також напруга у грудях. Після того він почав кашляти. Причому, зі слів екс-холостяка, кашель приносив йому полегшення, адже його турбувало почуття дискомфорту у грудях.

"Восьмий день після того, як у мене діагностували COVID-19. Нарешті, у мене з'явилося хоч трохи енергії. Все ще відчувається слабкість, але з'явилося бажання прибрати у квартирі і поголитися. Тепер я виснажений, але як же добре, що навколо чисто. Насолоджуюся чаєм на даху і намагаюся підзарядитися на сонці", – написав він.

Також він розповів про симптоми коронавірусу:

"За останні кілька днів я зрозумів, що вірус по-різному впливає на всіх. Я вивчав різні дослідження щодо серйозності моїх симптомів. Все почалося минулого тижня у вівторок вранці з напруги в грудях і сильної слабкості. Я прийшов додому, ліг спати і почав задихатися. Гострі головні болі і дуже сильна слабкість. До другого дня я не відчував ані запаху, ані смаку, у мене заклало ніс. Потім з'явився кашель, який для мене був благословенням, оскільки допоміг полегшити утруднення у грудях. Кашель тривав лише півтора дня. Потім я знову відчув дискомфорт у легенях. Я не міг зробити глибокий вдих без болю. Я все ще не відчуваю ані запаху, ані смаку, але моя енергія повертається, і мої груди більше не напружуються і не болять", – додав він.

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