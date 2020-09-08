Як виглядає точна копія Ford Mustang 1967 року з дерева

В'єтнамський столяр і автор YouTube-каналу Woodworking Art, поділився процесом виготовлення масштабної моделі Ford Mustang GT500 1967 року з дерев'яних обрізків. На створення деталізованої копії класичного спорткара у майстра пішло три тижні.

Дерев'яна копія Ford Mustang GT500 опрацьована краще, ніж інші масштабні моделі з металу і пластику: майстер акуратно вирізав найдрібніші деталі, такі як важіль коробки передач або підрульові перемикачі, скрупульозно підійшов до створення коліс, вклеїв імітацію оптики і скла.

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Дерев'яна модель складається з декількох складових, причому деякі вузли зроблені дуже оригінально, наприклад, кермові тяги і елементи пружинної підвіски. Ніяких спеціальних інструментів столяр не використовує: моделювання проходить на око.

Для в'єтнамського умільця створення масштабних дерев'яних копій популярних автомобілів – виключно хобі. Однак за рік на канал Woodworking Art підписалися понад 1,7 мільйона осіб, і немає сумнівів, що скоро створення моделей з дерева зможе приносити майстру дохід.

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