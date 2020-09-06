Українських водіїв штрафуватимуть за модні ЗD номерні знаки: названі суми

Українців, які їздитимуть з 3D-номерами, будуть штрафувати. Такі номери не відповідають встановленим вимогам, пояснюють в Нацполіції і додають, що за це передбачена адміністративна відповідальність.

"Державні номерні знаки виготовляються шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або листової сталі. Висновок: 3D номерні знаки не відповідають встановленим вимогам. Таке роз'яснення надали нам в Нацполіції", – сказано в матеріалі.

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У поліції додали, що така ж норма існує і в Кодексі адміністративних правопорушень, де передбачена відповідальність – штраф 170 гривень. За вчинення такого ж правопорушення вдруге протягом року – штраф 255 гривень або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

"Директор фірми з виготовлення знаків Олег Бойко пояснює, що відповідно до держстандарту номерні знаки виготовляються методом штампування. А у випадку з 3D-номерами – цифри і букви просто приклеюються, і додає, що раніше такі знаки замовляли лише як сувенір", – роз'яснило видання.

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