Канадець навчив свого пса приносити пиво з холодильника: кумедне відео

Складно знайти людину, якій не подобаються хаскі. Але нашому герою особливо пощастило. Його чотирилапий улюбленець не лише тішить свого господаря своїм товариством, а й корисним умінням. Пес приносить пиво з холодильника, після чого зачиняє його. Дивіться кумедне відео.

Банківському менеджеру Майклу Антонієтті з Онтаріо вдалося навчити свого восьмирічного пса на прізвисько Ворвік чогось корисного – приносити пиво з холодильника та навіть зачиняти за собою дверцята. Можливо, річ у тім, що Ворвік – не чистокровний хаскі, а помісь з німецькою вівчаркою. Тож, ймовірно, замість завивань на всю силу, він допомагає господареві розслабитися після важкого робочого дня.

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Тренування Ворвіка зайняли 3 місяці. Антонієтті дресирував його поетапно: спершу пса по команді відправляли на кухню. Після цього навчили відчиняти дверцята холодильника за допомогою прив'язаної до ручки ганчірки. І, найскладніше, Ворвіку пояснили, що таке пиво – і як хапати його пащею так, щоб не прокусити банку.

У процесі навчання пес плутався і, наприклад, одного разу випадково приніс Антонієтті сир. Зараз же Ворвік ідеально виконує команду, нічого не плутає і пиво не випускає з пащі на підлогу. За словами Майкла, пес допоміг йому зачарувати майбутню дружину, котрій він на першому ж побаченні показав, на що здатний тямущий Ворвік.

Його пес не тільки приносить пиво, а й уміло прикидається мертвим. Напевно ця здатність виявиться особливо корисною, коли Ворвіку буде лінь вкотре бігти до холодильника.

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