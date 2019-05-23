Як виглядає типовий німецький пляж, на якому можна все

Варнемюнде – курортне містечко недалеко від міста Росток (Німеччина) на березі Балтійського моря. Тут є довгий піщаний пляж, і ще дещо цікаве...

Варнемюнде вигідно відрізняється від конкурентів (інших німецьких курортів на Балтиці) своїм розташуванням і транспортною доступністю. До курорту легко дістатися з Ростока. З міського вокзалу до Варнемюнде курсує швидкісна електричка S-Bahn.

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Крім курортної складової, тут є і відомі пам'ятки. Наприклад, маяк XIX століття, з оглядового майданчика якого відкривається прекрасний вид як на морську смугу, так і на нічний Росток. Багато початківців-натуристів соромляться і можуть не повністю знімати одяг, але за таке можливий штраф.

У Німеччині живуть досить розкуті люди, тому на узбережжі Балтійського моря дуже популярний нудизм. Філософія натуризма має на увазі повну свободу людського тіла і єднання з природою. Відображення цього постулату можна знайти на балтійському узбережжі Німеччини в зонах культури вільного тіла, таких як пляж курорту Варнемюнде.

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