Як виглядає сяючий піщаний пляж в Ірані: ефектне відео

Пляжний сезон 2020 для багатьох людей опинився під питанням через пандемію коронавірусу. Але таке побережжя, як це, навряд чи хтось навіть міг уявити.

На платформі Reddit користувач з ніком mtlgrems поділився красивим відео з одного з пляжів Ірану, яке за короткий час піднялось у тренди. Допис зібрав понад 40 тисяч балів та майже 800 коментарів. А все тому, що пісок на пляжі не просто ідеальний, він чорний та сяє.

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Як додали коментатори, такі ж пляжі можна зустріти в Новій Зеландії. Вони виглядають дивовижно через домішки, які блищать (слюди, кварц і навіть напівкоштовні камені), але під час спеки вони стають просто пекельними, адже тут неможливо навіть ходити без взуття.

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