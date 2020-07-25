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Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді

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Ідеальний сімейний дім у передмісті Торонто - фото 1
Ідеальний сімейний дім у передмісті Торонто / Borzu Talaie

Архітектори звели в Канаді ідеальне сучасне помешкання для родини, де є все необхідне для відпочинку та розваг. зацініть!

Студія Atelier RZLBD. створила проєкт будинку у передмісті Торонто для сімейної пари з дітьми, де навіть карантин можна проводити з радістю.

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І справа не лише у тому, що двоповерхова будівля має площу у 540 квадратних метрів. Тут всі зони відокремлені, тобто можна не лише проводити час у сімейній кухні, вітальні та ігровій кімнаті, а й мати достатньо простору для перебування наодинці. Не менш приємним бонусом є те, що помешкання має тренажерний зал, відкритий басейн, джакузі та сауну.

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Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417453

Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417454

Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417455

Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417456

Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417457

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Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417459

Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417460

Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417461

Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417462

Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417463

Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417464

Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417465

Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді - фото 417466

Джерело фото: Borzu Talaie

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Джерело: coolhouses
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