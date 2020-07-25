Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді

Архітектори звели в Канаді ідеальне сучасне помешкання для родини, де є все необхідне для відпочинку та розваг. зацініть!

Студія Atelier RZLBD. створила проєкт будинку у передмісті Торонто для сімейної пари з дітьми, де навіть карантин можна проводити з радістю.

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І справа не лише у тому, що двоповерхова будівля має площу у 540 квадратних метрів. Тут всі зони відокремлені, тобто можна не лише проводити час у сімейній кухні, вітальні та ігровій кімнаті, а й мати достатньо простору для перебування наодинці. Не менш приємним бонусом є те, що помешкання має тренажерний зал, відкритий басейн, джакузі та сауну.

Джерело фото: Borzu Talaie

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