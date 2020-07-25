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Мережу шокувала квартира у центрі Лондона за £200 000 (фото)

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Епічне житло у серці Лондона - фото 1
Епічне житло у серці Лондона

Купівля та оренда помешкання у великих містах завжди є болючою темою для майбутніх мешканців, адже питання ціни, розміщення та умов часто змушує чимось жертвувати. Так трапилось і з цією квартирою у самісінькому центрі Лондона.

Британець Річард Брукс поділився на своєму профілі в соцмережі Twitter дописом про студію в центрі Лондона, яка саме виставлена на продаж. І поки чимало коментаторів вирішили не придивлятись до фото, а захоплюватись ціною у 200 тисяч фунтів стерлінгів (понад 7 мільйонів гривень), що доволі бюджетно для такого розташування, інші все ж звернули увагу на знімки.

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Хоч помешкання і коштує у 6 разів менше за середню вартість квартир у цьому районі, але й повністю відповідає такій "знижці". Житлова площа студії складає трішки більше як 7 квадратних метрів! Тому не дивно, що ліжко одразу біля мийки з плитою, а також душу та вбиральні.

Мережу шокувала квартира у центрі Лондона за £200 000 (фото) - фото 417415

Мережу шокувала квартира у центрі Лондона за £200 000 (фото) - фото 417416

Мережу шокувала квартира у центрі Лондона за £200 000 (фото) - фото 417418

Мережу шокувала квартира у центрі Лондона за £200 000 (фото) - фото 417419

Мережу шокувала квартира у центрі Лондона за £200 000 (фото) - фото 417417

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Джерело: medialeaks
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