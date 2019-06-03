Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото

У Бангладеші створили незвичайне сучасне помешкання із величезних транспортних контейнерів. Мало б хто відмовився від такого житла!

Архітектурна студія River & Rain створила незвичайний проект Escape Den - приватну резиденцію поблизу столиці Бангладешу Дакки. Загалом площа будівлі становить 134 м² і складається з металевого каркаса і 4 транспортних контейнерів. Доволі мінімалістичний дизайн допомагає споруді заховатись посеред природи та дозволити власникам відпочити від міського ритму, але залишатись на зв'язку та мати абсолютно сучасний дім.

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Джерело всіх фото: Maruf Raihan, Hasan Saifuddin Chandan, Snahasis Saha

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