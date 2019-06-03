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Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото

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Ідеальний дім з контейнерів - фото 1
Ідеальний дім з контейнерів / Maruf Raihan, Hasan Saifuddin Chandan, Snahasis Saha

У Бангладеші створили незвичайне сучасне помешкання із величезних транспортних контейнерів. Мало б хто відмовився від такого житла!

Архітектурна студія River & Rain створила незвичайний проект Escape Den - приватну резиденцію поблизу столиці Бангладешу Дакки. Загалом площа будівлі становить 134 м² і складається з металевого каркаса і 4 транспортних контейнерів. Доволі мінімалістичний дизайн допомагає споруді заховатись посеред природи та дозволити власникам відпочити від міського ритму, але залишатись на зв'язку та мати абсолютно сучасний дім.

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Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331511

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331512

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331513

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331514

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331515

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331516

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331517

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331518

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331519

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331520

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331521

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331522

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331523

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331524

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331525

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331526

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331527

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331528

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331529

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331530

Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото - фото 331531

Джерело всіх фото: Maruf Raihan, Hasan Saifuddin Chandan, Snahasis Saha

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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