У Норвегії відкрили перший в Європі підводний ресторан

Ресторан виглядає як гігантський бетонний моноліт, який виступає з скелястої берегової лінії. Друга частина закладу опущена в Північне море на глибину п'ять метрів.

На півдні Норвегії відкрився ресторан Under – перший в Європі ресторан, що розташований під водою. І заклад уже повністю заброньовано на наступні шість місяців.

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Клієнти входять в ресторан з берега через прохід з дерев'яними панелями і спускаються по довгих дубових сходах. Усередині центральне місце займає гігантське підводне вікно з панорамним видом на підводний світ.

Ресторан може обслуговувати до 40 відвідувачів в день, п'ять вечорів на тиждень. В меню в основному місцеві види риби, які виловлюють в Атлантиці. Дегустаційне меню, що складається з 16-18 страв, коштує 230 євро на людину – вдвічі дорожче, якщо в замовленні буде вино.

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