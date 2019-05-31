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Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото

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Коворкінг центр у Шанхаї - фото 1
Коворкінг центр у Шанхаї / Jonathan Leijonhufvud

У Шанхаї стару фабрику перетворили в інноваційний коворкінг центр для всіх охочих комфортно працювати та відпочивати. Зацініть!

Майже у центрі найбільшого міста Китаю Шанхаю з'явився інноваційний коворкінг центр замість старої опіумної фабрики. Цегляна споруда зі сходами перетворилась у щось середнє між готелем та місце для роботи. Яскраві кольори, чимало простору, а також окремі сектори для занять та відпочинку – важко повірити, що колись тут був завод. До слова, попри чималу кількість картин, будівля все одно нагадує щось футуристичне. Хотіли б тут попрацювати? Діліться думками у коментарях.

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Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330922

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330923

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330924

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330925

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330926

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330927

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330928

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330929

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330930

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330931

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330932

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330933

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330934

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330935

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330936

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330937

Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото - фото 330938

Всі фото: Jonathan Leijonhufvud

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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