Як виглядає сучасний центр для роботи у Шанхаї: яскраві фото

У Шанхаї стару фабрику перетворили в інноваційний коворкінг центр для всіх охочих комфортно працювати та відпочивати. Зацініть!

Майже у центрі найбільшого міста Китаю Шанхаю з'явився інноваційний коворкінг центр замість старої опіумної фабрики. Цегляна споруда зі сходами перетворилась у щось середнє між готелем та місце для роботи. Яскраві кольори, чимало простору, а також окремі сектори для занять та відпочинку – важко повірити, що колись тут був завод. До слова, попри чималу кількість картин, будівля все одно нагадує щось футуристичне. Хотіли б тут попрацювати? Діліться думками у коментарях.

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Всі фото: Jonathan Leijonhufvud

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