Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото

Архітектори зуміли створили ідеальне сучасне помешкання для родини рибалок у трьох поколіннях. Такий дім точно викличе захват у будь-кого!

Студія FLAT12x с спроєктувала ефектну резиденцію під назвою Anavilla для родини рибалок в одному із найбільших міст Таїланду Накхонсітхаммараті. Будинок із площею у 800 квадратних метрів створено для трьох поколінь і прилягає до старого батьківського дому.

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Зважаючи на те, що на півдні Таїланду дощ падає майже 80% всього часу, то двоповерховий скляний дім отримав спеціальний навіс, який врятує не лише від грози, а й спеки. Інтер'єр помешкання абсолютно сучасний, але відзначається своєю простотою. Крім вітальні, їдальні, кухні та спалень з ванними, тут також є домашній кінотеатр, спортзал і робоча кімната.

Джерело всіх фото: flat12x

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