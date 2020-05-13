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Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото

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Дім для рибалок - фото 1
Дім для рибалок / flat12x

Архітектори зуміли створили ідеальне сучасне помешкання для родини рибалок у трьох поколіннях. Такий дім точно викличе захват у будь-кого!

Студія FLAT12x с спроєктувала ефектну резиденцію під назвою Anavilla для родини рибалок в одному із найбільших міст Таїланду Накхонсітхаммараті. Будинок із площею у 800 квадратних метрів створено для трьох поколінь і прилягає до старого батьківського дому.

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Зважаючи на те, що на півдні Таїланду дощ падає майже 80% всього часу, то двоповерховий скляний дім отримав спеціальний навіс, який врятує не лише від грози, а й спеки. Інтер'єр помешкання абсолютно сучасний, але відзначається своєю простотою. Крім вітальні, їдальні, кухні та спалень з ванними, тут також є домашній кінотеатр, спортзал і робоча кімната.

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403880

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403881

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403882

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403883

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403884

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403885

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403886

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403887

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403888

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403889

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403890

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403891

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403892

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403893

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403894

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403895

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403896

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403897

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403898

Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото - фото 403899

Джерело всіх фото: flat12x

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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