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Таким McDonald’s ви ще не бачили: епічні фото закладів

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Дивні заклади McDonald’s - фото 1
Дивні заклади McDonald’s

Відома американська мережа фастфудів McDonald’s здається доволі одноманітною не лише через меню, а й загальний вигляд. Однак ці фото підтверджують, що інколи навіть вже традиційні речі можуть дивувати!

Найбільша мережа закладів харчування McDonald’s не тільки може змінювати меню у різних країнах, а й обирати доволі незвичайні споруди для свого розташування. Користувачі мережі зібрали найдивніші та найепічніші будівлі McDonald’s, яка викликають бажання обов'язково там побувати. Зацініть:

І ще: Австралійка придумала спосіб приготувати солодкий хрусткий пиріжок, як в McDonald's

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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