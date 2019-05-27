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Хлопець перетворив хрущовку на шикарну квартиру-студію
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Власникам крихітних хрущовок часто здається, що маленьке житло – це вирок. Але така зневіра і безвихідь не для креативних господарів із золотими руками!
Як перетворити своє убоге житло на справжнісінькі апартаменти, які повністю відповідають сучасним уявленням про комфортне життя?
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Дехто примудряється перетворити хрущовки на повноцінну квартиру, що й довів власник малогабаритної квартири, перетворивши її на сучасне житло. Хто б що не говорив, але крихітні габарити кімнаток навівають не тільки тугу, але і повну зневіру, тому глава цієї квартири сім'ї зважився на повне перепланування, щоб хоч якось розширити простір за рахунок більш раціонального зонування.
Після тривалих розрахунків першим кроком стало руйнування міжкімнатних перегородок, що розділяють передпокій, коридор, санвузол, кухню і вітальню. Завдяки цьому хазяїну вдалося викроїти додатковий 1 кв. метр для розширення ванної кімнати.
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