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Хлопець перетворив хрущовку на шикарну квартиру-студію

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Крихітні габарити кімнаток навівають не тільки тугу - фото 1
Крихітні габарити кімнаток навівають не тільки тугу / yakrasavitsa

Власникам крихітних хрущовок часто здається, що маленьке житло – це вирок. Але така зневіра і безвихідь не для креативних господарів із золотими руками!

Як перетворити своє убоге житло на справжнісінькі апартаменти, які повністю відповідають сучасним уявленням про комфортне життя?

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Дехто примудряється перетворити хрущовки на повноцінну квартиру, що й довів власник малогабаритної квартири, перетворивши її на сучасне житло. Хто б що не говорив, але крихітні габарити кімнаток навівають не тільки тугу, але і повну зневіру, тому глава цієї квартири сім'ї зважився на повне перепланування, щоб хоч якось розширити простір за рахунок більш раціонального зонування.

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Хлопець перетворив хрущовку на шикарну квартиру-студію - фото 330221

Хлопець перетворив хрущовку на шикарну квартиру-студію - фото 330222

Хлопець перетворив хрущовку на шикарну квартиру-студію - фото 330223

Хлопець перетворив хрущовку на шикарну квартиру-студію - фото 330224

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Хлопець перетворив хрущовку на шикарну квартиру-студію - фото 330227

Хлопець перетворив хрущовку на шикарну квартиру-студію - фото 330226

Після тривалих розрахунків першим кроком стало руйнування міжкімнатних перегородок, що розділяють передпокій, коридор, санвузол, кухню і вітальню. Завдяки цьому хазяїну вдалося викроїти додатковий 1 кв. метр для розширення ванної кімнати.

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Джерело: yakrasavitsa
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