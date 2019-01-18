Як виглядає сучасне місто-привид із покинутих "діснеївських замків" в Туреччині

У 2014 році в Туреччині почали будувати поселення The Burj Al Babas – "люксове" містечко з віллами для багатих іноземців. Біля підніжжя гір провінції Болу побудували сотні будинків, схожих по дизайну на діснеївські замки, але потім проект зіткнувся з фінансовими труднощами.

Загальна вартість проекту становила понад 200 мільйонів доларів, а кожен будинок обійшовся б покупцям в суму від 400 до 500 тисяч доларів. За кілька років компанії Sarot Group вдалося продати кілька сотень будинків клієнтам з Катару, Кувейту, Бахрейну і Саудівської Аравії. Але незабаром ті відмовилися від придбаної нерухомості. На думку архітектора комплексу, це було пов'язано зі зниженням цін на нафту.

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Ще одна причина – загальне падіння рівня економіки Туреччини. До жовтня 2018 року інфляція досягла 25%, найвищого рівня за 15 років. У будівельників Burj Al Babas накопичилися борги в 27 мільйонів доларів, і їх визнали банкрутом. Будинки так і залишилися на північному заході Туреччини: без оздоблення, вікон та інфраструктури навколо будинків.

У січні 2018 року фотограф AFP Адем Атлан показав, як виглядає місто-привид з мініатюрними замками-віллами:

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