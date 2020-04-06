Як виглядає сучасне фермерство: відео, на яке можна "залипати"

В мережі можна знайти чимало приємних відео для перфекціоністів, де показують ідеальне приготування кави, морські хвилі, фарбування чи будь-що естетичне, однак цей ролик значно відрізняється за темою. Готові "позалипати" на записі з поля?

На платформі Reddit користувач з ніком xsited1 поділився ефектним роликом про сучасне фермерство, який стрімко набирає популярності. За 12 годин допис побачили понад 82 тисячі осіб, а ще більше як дві тисячі залишили коментарі. А все тому, що на відео можна побачити ідеальну роботу комбайнів на полі.

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Коментатори зазначили, що це справжнє відео для "залипання", а також почали ділитись власними історіями про те, як змінилось фермерство за останні 50 років. Розвиток технологій зробив цю роботу дуже швидкою та менш затратною.

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