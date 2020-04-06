На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дивний салат з бананами здивував інтернет (відео)
-
- 18
В мережі часто можна натрапити на доволі колоритні рецепти страв, які змушують читачів або ненавидіти автора, або захоплюватись ним. Однак цей салат з бананами спершу викликав справжній шок!
На платформі Reddit користувач з ніком urrkaaa поділився відео, на якому показує процес купівлі продуктів та приготування салату. Здавалось б, дуже звичайна річ, але глядачів здивував банан, який опинився серед овочів. Тож не дивно, що за короткий час ролик переглянули понад 42 тисячі осіб.
І ще: Автор Pen Pineapple Apple Pen випустив новий хіт про миття рук (відео)
Але на цьому креативний рецепт не закінчується, адже всі інгредієнти, серед яких огірки, помідори, капуста та банан, нарізають та кидають у миску з водою. Особливою спецією стають черв'яки, які ще більше шокували коментаторів. Для кого ж цей салат – дивіться відео до кінця:
Читайте також: Дівчина показала, як правильно використовувати чистилку для овочів (відео)
-
18:00Гороскоп на 7 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Ці знаки Зодіаку народжені для сцени
-
17:43Дуже вологе фото: блогерка захопила ідеальною фігурою
-
17:33Медичні, саморобні та респіратори: спростовуємо фейк про ефективність різних масок
-
17:23Ryanair дозволили здійснювати рейси між Італією та Україною
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:10Чи корисно бути трудоголіком: відповідь учених
-
16:50Названа несподівана користь медитації
-
16:44Дивний салат з бананами здивував інтернет (відео)
-
16:21Сексуальна Надя Мейхер спокусила ідеальними формами
-
16:12У юності і зараз: Фото Енн Хетевей розбурхало мережу
-
15:50Тайка Вайтіті покидає кіно, щоб шити іграшки
-
15:33Книги і новини: українці розповіли, чим займаються на карантині
-
15:15Секретар Київради з допомогою матів та сленгу пояснив правила карантину: відео (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:59Картинки з Благовіщенням 2020: відкритки і листівки для привітання
-
14:49Автор Pen Pineapple Apple Pen випустив новий хіт про миття рук (відео)
-
14:30Ірина Білик відзначає 50-річчя: українські пісні зірки, за які ми її полюбили
-
14:25Ексфутболіст Шахтаря у спокусливій сукні підірвав мережу: відео
-
14:14У Tesla показали апарат ШВЛ, створений з деталей для електромобіля: відео
-
14:05Не собак і не одяг: що треба дезінфікувати, аби захистись від коронавірусу
-
13:55У МОЗ нагадали, як захистити пенсіонерів від коронавірусу
-
13:33Творці відомого ситкому Офіс знімуть новий серіал про віддалену роботу
-
13:22Стало відомо про таємний роман Дженніфер Еністон з колегою по Друзях
-
13:00Коли Благовіщення 2020: дата свята, традиції і прикмети в Україні
-
17:33Медичні, саморобні та респіратори: спростовуємо фейк про ефективність різних масок
-
14:30Ірина Білик відзначає 50-річчя: українські пісні зірки, за які ми її полюбили
-
11:39Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
09:23Голос країни 10 сезон 12 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:27Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається
- 05 квітня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)
-
19:20Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
-
17:25Як і з чим носити чоловічі бомбери: 10 модних образів на всі випадки життя
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:54Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня
-
08:13З чого має складатися правильний сніданок
- 04 квітня
-
21:21Я б лизнув: сексуальна Оля Цибульська похизувалась відвертим образом
-
19:00Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті
-
16:00Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину
-
14:16Легендарну Call of Duty роздають безкоштовно: як отримати новинку
-
11:13Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 4 квітня
-
08:49Погода в Україні 4 квітня: похолодання та дощі
- 03 квітня
-
20:115 несподіваних речей, які збуджують чоловіків
-
17:41Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото
-
15:05Карантинні версії популярних українських хітів: весела добірка
-
12:30ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:11Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 3 квітня
-
07:1410 продуктів, які допоможуть зберігати здоров'я під час самоізоляції
- 02 квітня
-
19:58Розвінчаний міф про уразливість коронавірусу до спеки