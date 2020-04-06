Дивний салат з бананами здивував інтернет (відео)

В мережі часто можна натрапити на доволі колоритні рецепти страв, які змушують читачів або ненавидіти автора, або захоплюватись ним. Однак цей салат з бананами спершу викликав справжній шок!

На платформі Reddit користувач з ніком urrkaaa поділився відео, на якому показує процес купівлі продуктів та приготування салату. Здавалось б, дуже звичайна річ, але глядачів здивував банан, який опинився серед овочів. Тож не дивно, що за короткий час ролик переглянули понад 42 тисячі осіб.

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Але на цьому креативний рецепт не закінчується, адже всі інгредієнти, серед яких огірки, помідори, капуста та банан, нарізають та кидають у миску з водою. Особливою спецією стають черв'яки, які ще більше шокували коментаторів. Для кого ж цей салат – дивіться відео до кінця:

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