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Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото

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Ідеальна вілла мрії в Іспанії - фото 1
Ідеальна вілла мрії в Іспанії / Luis Díaz Díaz, Fernando Andrés Puerto

У прибережній зоні Іспанії звели ідеальну сучасну віллу для тих, хто любить втекти від міського ритму. Мало хто б відмовився від такого помешкання.

Студія Estudio Caballero Colón створила проєкт прибережної вілли у стилі модерн в Іспанії на острові Майорка. Відзначимо, що помешкання під назвою Can Canyís House вважається одним із найкрасивішим будинком на острові, з якого відкривається захопливий вид на залив.

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Споруда складається з чотирьох призм на кам'яних платформах, а простір між ними засклений, тому можна оцінити всі пейзажі навколо. Загальна площа помешкання 240 квадратних метрів, тому тут легко помістились вітальня, кухня, три спальні та ванні кімнати, підсобка та додаткові приміщення.

Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото - фото 338514

Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото - фото 338515

Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото - фото 338516

Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото - фото 338517

Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото - фото 338518

Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото - фото 338519

Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото - фото 338520

Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото - фото 338521

Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото - фото 338522

Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото - фото 338523

Всі фото: Luis Díaz Díaz, Fernando Andrés Puerto

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Джерело: coolhouses
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