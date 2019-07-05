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Як виглядає сучасна вілла на побережжі в Іспанії: фото
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У прибережній зоні Іспанії звели ідеальну сучасну віллу для тих, хто любить втекти від міського ритму. Мало хто б відмовився від такого помешкання.
Студія Estudio Caballero Colón створила проєкт прибережної вілли у стилі модерн в Іспанії на острові Майорка. Відзначимо, що помешкання під назвою Can Canyís House вважається одним із найкрасивішим будинком на острові, з якого відкривається захопливий вид на залив.
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Споруда складається з чотирьох призм на кам'яних платформах, а простір між ними засклений, тому можна оцінити всі пейзажі навколо. Загальна площа помешкання 240 квадратних метрів, тому тут легко помістились вітальня, кухня, три спальні та ванні кімнати, підсобка та додаткові приміщення.
Всі фото: Luis Díaz Díaz, Fernando Andrés Puerto
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