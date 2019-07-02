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Як виглядає найкращий у світі дім: фото

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Будинок в Японії став найкращим у світі - фото 1
Будинок в Японії став найкращим у світі / DAICI ANO

Журі архітектурної премії визначили найкращий дім у світі у 2019 році. Виглядає він справді доволі непогано!

Щороку журнал The Architectural Review переглядає сотні проєктів та обирає найкращий дім. Цьогоріч премія AR House дісталась помешканню в Японії. Будинок-переможець спроєктувала студія General Design Co з Токіо.

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Споруда має всього один поверх і була зведена на основі старого будинку, який відчутно осучаснили. Водночас дах залишився ідентичним. Погляньте:

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Автор всіх фото: DAICI ANO

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Джерело: architectural-review
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