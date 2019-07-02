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Як виглядає найкращий у світі дім: фото
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Журі архітектурної премії визначили найкращий дім у світі у 2019 році. Виглядає він справді доволі непогано!
Щороку журнал The Architectural Review переглядає сотні проєктів та обирає найкращий дім. Цьогоріч премія AR House дісталась помешканню в Японії. Будинок-переможець спроєктувала студія General Design Co з Токіо.
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Споруда має всього один поверх і була зведена на основі старого будинку, який відчутно осучаснили. Водночас дах залишився ідентичним. Погляньте:
Автор всіх фото: DAICI ANO
Читайте також: Як виглядає один з найменших островів у світі: атмосферні фото
Джерело: architectural-review
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