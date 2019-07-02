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У Борисполі з'явився хостел з капсулами для сну

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Як виглядає капсульній хостел - фото 1
Як виглядає капсульній хостел / booking

Під Києвом в терміналі D міжнародного аеропорту Бориспіль відкрився капсульний хостел GettSleep Boryspil. Він пропонує туристам цілодобову можливість для заселення.

Це зручно як для іноземців, які очікують свого рейсу, так і для жителів України, які збираються в подорож і чекають вильоту.

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Ціни тут стартують від 370 гривень за одномісний номер-капсулу (розміщення на 3 години). За стільки ж часу, проведеного в капсулі для двох, доведеться викласти 550 гривень. Максимальна вартість (12 годин перебування за подвійну капсулу) 36 євро (1070 гривень).

У Борисполі з'явився хостел з капсулами для сну - фото 337831

У Борисполі з'явився хостел з капсулами для сну - фото 337832

У Борисполі з'явився хостел з капсулами для сну - фото 337833

У Борисполі з'явився хостел з капсулами для сну - фото 337834

У Борисполі з'явився хостел з капсулами для сну - фото 337835

У Борисполі з'явився хостел з капсулами для сну - фото 337836

У Борисполі з'явився хостел з капсулами для сну - фото 337837

Хостел почав функціонувати з 20 травня 2019 року. Співробітники цілодобової стійки реєстрації розмовляють українською, російською та англійською мовами. Відзначається, що в хостелі заборонено курити. Наразі на booking.com жоден клієнт не залишив відгук, але можна впевнено сказати, що людям з клаустрофобію знаходиться в такій капсулі буде складно.

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Джерело: booking
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