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175-річний особняк перетворили на будинок мрії

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Оригінальний будинок складався з двох будівель - фото 1
Оригінальний будинок складався з двох будівель / ekoyapidergisi

Старенький будинок був акуратно відновлений ​​і розширений.

Значна частина роботи архітекторів полягала у знятті неоригінальних доповнень, щоб шанобливо повернути котедж у його первісний вигляд. В рамках цього проекту було проведено велике дослідження історії котеджу.

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Передбачається, що будинок звели за безпосередньої участі капітана Келлі, який відомий своєю подорожжю по Тасманії на човні і був першим австралійцем, який увійшов в Південне Полярне коло в 1832 році.

Оригінальний будинок складався з двох будівель: спальні і кухні, оточеній широкою верандою. Нова вітальня була розміщена між двома існуючими будівлями: кухнею і спальнею. Первісна веранда була головною точкою натхнення для нового втручання архітекторів. Відкриті стельові крокви були продовжені у новому вході і житлових приміщеннях, щоб з'єднати нове зі старим. У результаті веранда розширює і інкапсулює нову роботу, подивіться:

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Джерело: ekoyapidergisi
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