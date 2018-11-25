Інтер'єри цих квартир виглядають як станції метро Києва

Виставка буде працювати у вестибюлі станції "Золоті ворота" протягом місяця / facebook

Те відчуття, коли метро трошки стає нашим будинком.

Київський метрополітен презентував проект інтер'єрів квартир, стилізованих під станції підземки.

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3D-візуалізації інтер'єрів були створені в рамках проекту "Трошки вдома" спільно з об'єднанням The Signum. Автор інтер'єрів – 3D-художник Марія Кривошея.

"Кожен день метро трошки стає нашим будинком. Цей експеримент – привернення уваги до актуального і унікального українського постмодернізму, безцінної дизайнерської спадщини України", – зазначила прес-секретар підприємства Наталія Макогон.

Виставка "Трошки вдома" групи дизайнерів The Signum буде працювати у вестибюлі станції "Золоті ворота" протягом місяця. Подивитися експозицію можна безкоштовно.

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