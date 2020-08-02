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Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото

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Сучасний дім в Нідерландах - фото 1
Сучасний дім в Нідерландах / Sebastian van Damme

Хоч здалека ця споруда більше нагадує ангар чи звичайний сільський дім, але зблизька можна оцінити крутий сімейний дім у Нідерландах.

Архітектори Studio AAAN створили неподалік від Роттердама ідеальний сучасний будинок для родини, який підходить для провінційних пейзажів, але відповідає всім потребам різних поколінь.

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Темний колір та проста форма помешкання виглядає цікаво, але не контрастує на фоні природи. Всього двоповерховий дім має 175 квадратних метрів простору для всіх мешканців. На нижньому поверсі розміщені вітальня, їдальня та кухня, а на верхньому - три спальні кімнати, ванни та спільна студія. По центру помешкання розміщується гардероб та камін. Великі вікна, дерев'яне покриття створюють відчуття великого та світлого простору, про яке навряд чи можна подумати, дивлячись на споруду ззовні. Зацініть:

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418776

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418777

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418778

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418779

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418780

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418781

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418782

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418783

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418784

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418785

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418786

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418787

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418788

Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото - фото 418789

Джерело фото: Sebastian van Damme

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Джерело: coolhouses
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