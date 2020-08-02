Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото

Хоч здалека ця споруда більше нагадує ангар чи звичайний сільський дім, але зблизька можна оцінити крутий сімейний дім у Нідерландах.

Архітектори Studio AAAN створили неподалік від Роттердама ідеальний сучасний будинок для родини, який підходить для провінційних пейзажів, але відповідає всім потребам різних поколінь.

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Темний колір та проста форма помешкання виглядає цікаво, але не контрастує на фоні природи. Всього двоповерховий дім має 175 квадратних метрів простору для всіх мешканців. На нижньому поверсі розміщені вітальня, їдальня та кухня, а на верхньому - три спальні кімнати, ванни та спільна студія. По центру помешкання розміщується гардероб та камін. Великі вікна, дерев'яне покриття створюють відчуття великого та світлого простору, про яке навряд чи можна подумати, дивлячись на споруду ззовні. Зацініть:

Джерело фото: Sebastian van Damme

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