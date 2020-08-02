На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото
-
- 20
Хоч здалека ця споруда більше нагадує ангар чи звичайний сільський дім, але зблизька можна оцінити крутий сімейний дім у Нідерландах.
Архітектори Studio AAAN створили неподалік від Роттердама ідеальний сучасний будинок для родини, який підходить для провінційних пейзажів, але відповідає всім потребам різних поколінь.
І ще: Де живе Кендалл Дженнер: фото ефектного маєтку моделі
Темний колір та проста форма помешкання виглядає цікаво, але не контрастує на фоні природи. Всього двоповерховий дім має 175 квадратних метрів простору для всіх мешканців. На нижньому поверсі розміщені вітальня, їдальня та кухня, а на верхньому - три спальні кімнати, ванни та спільна студія. По центру помешкання розміщується гардероб та камін. Великі вікна, дерев'яне покриття створюють відчуття великого та світлого простору, про яке навряд чи можна подумати, дивлячись на споруду ззовні. Зацініть:
Джерело фото: Sebastian van Damme
Читайте також: Як виглядає сучасний сімейний дім у Канаді
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
15:21Британець намагався пограбувати банк, але все зіпсувала записка
-
14:52Корабель SpaceX Crew Dragon з екіпажем летить на Землю: пряма трансляція
-
14:20Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото
-
13:53Як насправді уроки музики впливають на дітей
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:23Дуже струнка Адель без макіяжу знову здивувала фанатів (фото)
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
12:19Обожнюють всі: три знаки Зодіаку, які приваблюють своєю харизмою
-
11:54У Швейцарії визначили, де люди найчастіше заражаються коронавірусом
-
11:22Фарго: вийшов трейлер 4 сезону серіалу
-
10:53Як потролити кота: кумедне відео з килимом
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
09:55Ельза Хоск показала ідеальну фігуру у непомітному бікіні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:21Чому не варто розігрівати їжу у контейнерах
-
08:44У Києві бачили шикарний позашляховик за 14 мільйонів
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
21:31Як визначити стан здоров'я за кольором язика
-
21:112 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Даша Астаф'єва у тонкій сіточці розбурхала мережу
-
20:17Ці прості продукти цілющі для печінки
-
20:00Привітання на День ангела Іллі 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
19:45Душевні і чуйні: три найдобріших знаків Зодіаку
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
12:22Тест: як ти проведеш останній місяць літа
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня
-
08:333 плюси розумного вживання кави щодня
- 31 липня
-
21:327 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:32Україну поділили на 4 карантинні зони з різними правилами: карта
-
17:15Відпочинок у Бакоті 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера
-
10:52Нова популярна музика липня 2020: слухай новий плейлист літа
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня
-
07:46Як уникнути 5 поширених помилок під час приготування на грилі: прості секрети
- 30 липня
-
21:49Хлібодемія та Maskhole: The New Yorker склав кумедний словник епохи коронавірусу
-
18:00Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
-
14:12Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
-
12:00Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми
-
09:41Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня
-
07:15Погода в Україні 30 липня: у яких областях послабне спека