Де живе Кендалл Дженнер: фото ефектного маєтку моделі

Популярна модель Кендалл Дженнер показала фанатам свій дім, і тут здивувала своїм відчуттям стилю. Без золотих вбиралень і з атмосферою дачі.

24-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер стала зіркою першого осіннього номера Architectural Digest. Тож не лише прикрасила обкладинку, а й показала, де мешкає.

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Відомо, що іспанська атмосфера дачі дуже сподобалась Дженнер, тому вона вирішила не надто змінювати вигляд дому, доповнивши його красивими та зручними деталями. До слова, дівчина працювала не лише з дизайнерами, а й дослухалась до порад близьких, щоб комфортно облаштувати кухню. А от з предметами сучасного мистецтва їй допомагав Каньє Вест, тому в будинку чимало робіт знаменитих митців.

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