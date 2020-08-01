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Де живе Кендалл Дженнер: фото ефектного маєтку моделі

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Дім Кендалл Дженнер - фото 1
Дім Кендалл Дженнер / instagram.com/kendalljenner

Популярна модель Кендалл Дженнер показала фанатам свій дім, і тут здивувала своїм відчуттям стилю. Без золотих вбиралень і з атмосферою дачі.

24-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер стала зіркою першого осіннього номера Architectural Digest. Тож не лише прикрасила обкладинку, а й показала, де мешкає.

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Відомо, що іспанська атмосфера дачі дуже сподобалась Дженнер, тому вона вирішила не надто змінювати вигляд дому, доповнивши його красивими та зручними деталями. До слова, дівчина працювала не лише з дизайнерами, а й дослухалась до порад близьких, щоб комфортно облаштувати кухню. А от з предметами сучасного мистецтва їй допомагав Каньє Вест, тому в будинку чимало робіт знаменитих митців.

Гортайте галерею:

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Джерело: harpersbazaar
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