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Як виглядає стілець для тих, хто любить сидіти "нога на ногу"

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Дивне крісло для людей, які сидять "нога на ногу" - фото 1
Дивне крісло для людей, які сидять "нога на ногу"

У мережі показали стілець, про який мріє чимало людей, які полюбляють сидіти у позі "нога на ногу". Але є один серйозний недолік.

На платформі Reddit користувач з ніком mtimetraveller поділився знімком незвичайного крісла для тих, хто звик сидіти зі схрещеними ногами. За короткий час допис піднявся у тренди та зібрав понад 37 тисяч переглядів і більш як 800 коментарів.

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А все тому, що, крім креативного дизайну, цей предмет меблів має величезний мінус – відсутність спинки.Тож довго на ньому навряд чи вдасться посидіти, а відпрацювати робочий день – тим паче.

This Chair for People Who Love To Sit Cross-Legged from r/specializedtools

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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