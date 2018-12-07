Чи шкідливо "сидіти нога на ногу": відповідь медиків

Чи насправді не можна сидіти "нога на ногу" і як перехрещення ніг впливає на здоров'я - розповідає Уляна Супрун.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своєму профілі в соцмережі Facebook. Цього разу медик звернула увагу на популярну звичку сидіти зі схрещеними ногами.

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"Є кілька досліджень, які вказують, що перехрещення ніг під час сидіння має певний вплив на здоров‘я. Зокрема може викликати незначне підвищення тиску. Якщо вам колись вимірював тиск медичний працівник, він міг попросити залишити ноги у вільній позиції на підлозі", – розпочала вона.

Річ у тому, що перехрещені вище коліна ноги можуть впливати на незначне підняття тиску. Тому для тих, у кого немає проблем з тиском, таке сидіння навряд чи матиме якісь серйозні наслідки. В іншому ж випадку – краще відмовитись від такої звички. Що ж до перехрещення ніг в області гомілок, то жодного впливу на тиск це не має.

Чи шкідливо сидіти "нога на ногу"

"Щодо варикозу вен через сидіння "нога на ногу", то це міф. Точніше, коли йдеться про цю хворобу, то треба розглядати тривале сидіння чи стояння в одній позі загалом, а не лише зі схрещеними ногами. У такому випадку це справді підвищує ризик захворіти. Та все ж таки не може бути єдиною причиною появи варикозу", – наголошує Супрун.

Однак тривале сидіння у такі позиції може погіршити поставу. Одне з досліджень підтвердило, що сидіння з перехрещеними ногами понад 3 годин на добу може призвести до надмірного нахилу вперед корпусу, а також округлення плечей. Причиною є те, що м'язи починають компленсовувати недоліки постави, викликаючи біль та напруження у суглобах та спині.

Чи шкідливо сидіти "нога на ногу"

Тому, якщо час від часу сидіти зі схрещеними ногами, то шкоди здоров'ю не буде. Але загалом краще довго не сидіти та відмовлятись від малорухливого способу життя, адже саме він негативно впливає не організм.

"Тривале сидіння – це шкідлива звичка, незалежно в якій позиції сидіти. Залишайтеся активними, а якщо довго сидите — вставайте кожні пів години, принаймні на 5 хвилин", – підсумувала міністр.

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