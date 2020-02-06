Секс в джакузі і Netflix: про що просять відвідувачі спа напередодні Дня Валентина

Напередодні Дня святого Валентина менеджери готелів і спа-салонів поділилися найдивнішими питаннями, які їм доводилося чути від клієнтів напередодні романтичного свята.

Найбільше людей хвилює, чи не збудяться вони випадково під час спа-процедур. Найбільша кількість запитів з цього приводу припадає на День святого Валентина, тому що масаж і інші процедури замовляють пари: кожен з партнерів боїться, що інший може помітити ознаки сексуального збудження.

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Також багатьох відвідувачів цікавить, чи безпечно займатися сексом в басейні та джакузі. Однак спа-менеджери попереджають: це не корисно для здоров'я. Іноді клієнти просять номера з екстраобслуговуванням (наприклад, щоб прибиранням номера займалася оголена покоївка). Здебільшого відвідувачі спа і готелів попередньо домовляються про те, щоб в номері був телевізор з встановленим Netflix і плейлисти з "сексуальною музикою" (часто під цим мають на увазі Марвіна Гейя та різноманітні R'n'B, уточнюють менеджери). Також в ТОПі запитів звуконепроникні стіни.

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