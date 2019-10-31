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Як виглядає справді спекотний день: кумедне фото

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Так виглядають наслідки спеки - фото 1
Так виглядають наслідки спеки

У мережі не можуть втримати усмішку від одного фото, яке показує рівень спеки у місті. І поки морози дістались не до всіх країн, то цьому можна порадіти.

На платформі Reddit користувач з ніком bobathehut опублікував епічне фото після прогулянки, яке піднялось у трендах. За короткий час допис побачили понад 52 тисячі користувачів, а ще більш як 1100 залишили коментарі. А все тому, що цим єдиним знімком можна показати, як виглядає надто хороша погода.

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"У Таллахассі (столиця штату Флорида, ред) був спекотний день", – відзначив автор під фото себе у сорочці, на якій чітко можна побачити мокрий спітнілий слід від наплічника. Як зізнались коментатори, саме так виглядає їхній найбільший страх у теплу пору року, адже це жахливо соромно і неприємно.

It was a hot day in Tallahassee from r/Wellthatsucks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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