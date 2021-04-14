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Як виглядає снігопад посеред океану: вражаюче відео
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Мало кого вже можна здивувати снігом посеред весни, а як щодо снігового шторму посеред океану? Видовище захоплює і лякає водночас!
На платформі Reddit користувач з ніком jinhobrine0017 поділився незвичайним роликом, на якому можна побачити снігопад з борту корабля. За лічені години допис піднявся у тренди, зібравши понад 51 тисячу балів та більше як тисячу коментарів.
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Чимало глядачів не одразу зрозуміли, що перед ними не кадри з якоїсь епічної відеогри, а реальний запис. Щоправда, після цього захват змінився на страх. Коментатори зізнались, що в такій ситуації почувались би дуже безпорадними. Також вдалось дізнатись, що ролик знято посеред зими у Беринговому морі, і морякам доводиться працювати навіть у негоду.
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