Як змінюється погода у Нідерландах за один день: це фото підкорює мережу

Весняні гойдалки торкнулись не лише України, адже і Нідерланди оцінили, як за один день можна і погрітись на сонці, і насолоджуватись снігом. Виявилось, що це знайомо багатьом!

На платформі Reddit користувач з ніком MlackBirror19 поділився епічним колажем з фото, зроблених на його подвір'ї. За короткий час допис піднявся у тренди, зібравши понад 131 тисячу балів та більше як 2 тисячі коментарів. А все тому, що за один день погода у Нідерландах змінювалась кілька разів з весняною на справді зимову.

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Коментатори додали, що схожа ситуація спостерігалась і в Німеччині, Фінляндії, Австрії, Бельгії, Швейцарії, Словаччині та багатьох інших країнах. Сподіваємось, літо не буде тішити такими температурними гойдалками за один день.

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