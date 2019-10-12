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Як виглядає Синевир з висоти пташиного польоту

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Українська природа не перестає дивувати - фото 1
Українська природа не перестає дивувати / spadok

У мережі з'явилося красиве фото карпатського озера Синевир, зроблене з висоти пташиного польоту.

На знімку – чудовий осінній пейзаж, на якому гори вкриті різнокольоровими "латками" з дерев і їх барвистістю осіннього листя.

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Але центром уваги, звичайно, залишається озеро Синевир, посеред якого, немов зіниця синього ока, розташований невеликий острівець. Ймовірно, завдяки йому місцеві жителі придумали для озера прізвисько Морське Око.

У найніжнішій водній гладі озера відбиваються гірські схили і блакитне небо, які ваблять до себе: якщо не зануритися в них, то хоча б торкнутися долонею води. У коментарях до фото користувачі мережі захоплюються природою і дивовижною красою мальовничого озера.

Як виглядає Синевир з висоти пташиного польоту - фото 361069

Як виглядає Синевир з висоти пташиного польоту - фото 361070

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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