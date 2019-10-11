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Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу

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Осінній сезон в Європі - фото 1
Осінній сезон в Європі / maximum.fm

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести осінню відпустку в Європі. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Осінь – чудова пора для відпочинку. Багато туристів розглядають поїздку в Європу. У цей період тут переважає м'який клімат. В осінні місяці галасливі квартали перетворюються на тихі вулиці, де можна спокійно прогулятися, познайомитися зі старовинною архітектурою.

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Берлін, Німеччина

Восени в Берліні дуже комфортно кататися на велосипеді, як це роблять місцеві жителі. Красиві маршрути проходять по мальовничому осінньому парку Тіргартен. Орендувати велосипед можна в більшості готелів за € 8-10 на день. Середня температура в жовтні падає до 12-14 градусів, але в місцевих ресторанах можна зігрітися гарячим вином і перекусити овочевим супом і ковбасками з тушкованою капустою. Головна подія жовтня – Фестиваль світла Festival of Lights: з 11 по 20 жовтня Берлінський собор, Бранденбурзькі ворота і інші будівлі прикрасять світлові шоу.

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Прага, Чехія

Бабине літо триває в Празі до кінця жовтня, а в кінці листопада в місті відкриваються різдвяні ярмарки. З червоно-жовтими кленами і різнокольоровими черепичними дахами Прага виглядає особливо фотогенічно. Здійсніть прогулянку по Вальдштейнському саду, Староміській площі і Карловому мосту, де при вході торгують трубочками тирдло. У ресторанах спробуйте кнедлики, запечене свиняче коліно з картоплею чи капустою, штрудель з родзинками і горіхами і шоколадний Захер.

Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу - фото 360987

Барселона, Іспанія

Через туристів влітку Барселона схожа на парк розваг, і в місті дуже жарко. Восени в +20 гуляти по парку Гуель і готичному кварталу набагато приємніше, а черга в Собор Святого Сімейства і музей стадіону Камп Ноу стає помітно меншою. Гуляти, слухати іспанську гітару, пити вино і каву і закушувати тапас найкращий спосіб провести осінні канікули в Барселоні.

Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу - фото 360988

Рим, Італія

Восени в Римі посилюються дощі, тому багато туристів не розглядають цей напрямок для відпочинку. Але кожна людина знає, що це – місто кохання, і навіть з вересня до листопада воно не покидає лідируючих позицій в туристичних рейтингах. У жовтні повітря прогрівається до +20 градусів навіть при частих опадах. У цей період рекомендують відвідувати такі знамениті визначні пам'ятки, як Форум і Колізей.

Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу - фото 360989

Гальштат, Австрія

Туристи, які планують подорож по Європі, мають обов'язково приїхати в невелике австрійське містечко Гальштат. Це – класне місце для відпочинку та приємного проведення часу з сім'єю. Тут можна усамітнитися, провести час в спокійній обстановці, де нічого не нагадує про швидкий ритм життя великих мегаполісів. Це містечко нараховує всього 1000 місцевих жителів. Решта – це численні туристи, яким подобається милуватися осіннім пейзажем альпійських гір.

Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу - фото 360990

Бордо, Франція

Така Франція, якою ми її собі уявляємо – розкішна, де вино і сир подають навіть до сніданку, – це абсолютно точно не Париж, це регіон Аквітанія і її столиця – місто Бордо. Місцеві жителі не визнають поспіху і будь-яких змін, намагаються зберегти міста і села в їх первинному вигляді, а прийом їжі у них розтягується на кілька годин. Столиця регіону виглядає одночасно і сучасно, і зберігає шарм провінційного містечка. На головній площі Де ла Бурс є будівля фінансової біржі, виглядає вона представницькою, цілком в дусі французької архітектури VIII століття.

Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу - фото 360991

Брюгге, Бельгія

Брюгге – це бельгійська казка із запахом вафель і шоколаду. Тут можна гуляти до безкінечності: атмосфера, яка витає навколо готичних споруд, розсип каналів з білими лебедями, алея з діючими млинами – відчуття магії не відпускає весь час перебування в місті. Тут віриш в будь-які дива. Напевно, особлива атмосфера панує тут ще й тому, що Брюгге практично не змінив свій початковий вигляд. Колись це був важливий порт Фландрії, тут процвітала торгівля.

Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу - фото 360992

Ментон, Франція

Цитрусовим раєм називають французьке місто Ментон, розташоване на кордоні з Італією. Адже в Ментоні вирощують уже понад 400 років різні цитрусові. Відзначимо, що кольори будинків у місті переважно лимонних, помаранчевих і червоних відтінків, що вкотре нагадує нам про цитрусові.

Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу - фото 360993

Стамбул, Туреччина

Один з найдавніших міст світу, Стамбул вважається місцем, яке обов'язково повинен відвідати кожен любитель історії. Мечеті, базари і дивовижні види на протоку Босфор не залишать байдужими навіть найдосвідченіших мандрівників. Сьогодні Стамбул підкуповує не тільки багатою культурною спадщиною, а й низькими цінами, які падають, на жаль, в зворотній пропорції від рівня безпеки в місті.

Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу - фото 360994

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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