Як виглядає Samsung Galaxy Note10+ в роботі: живі фото

Флагманський смартфон Samsung Galaxy Note10+ уже засвітився на прес-рендерах, але отримати реальний знімок реального апарату довгий час не вдавалося навіть найдосвідченішим журналістам.

Незадовго до презентації фото увімкненого гаджета все ж утекло в мережу завдяки відомому інсайдеру під псевдонімом Ice Universe.

Samsung Galaxy Note10+

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Опублікований знімок повністю підтверджує попередні витоки щодо дизайну пристрою. За словами джерела, Samsung дуже серйозно ставиться до забезпечення секретності та запобігання витоків, тому в мережу потрапляє мало інформації про майбутні новинки.

На фотографії чітко видно мінімальні рамки дисплея й отвір для селфі-камери по центру передньої панелі. На екрані привітання можна прочитати напис Let's go!, кадрів з іншими елементами інтерфейсу джерело не надало.

Анонс Samsung Galaxy Note10+ і його базової версії під назвою Galaxy Note10 відбудеться 7 серпня.

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