Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Як виглядає Samsung Galaxy Note10+ в роботі: живі фото

  • 63
Samsung Galaxy Note10+ покажуть 7 серпня - фото 1
Samsung Galaxy Note10+ покажуть 7 серпня

Флагманський смартфон Samsung Galaxy Note10+ уже засвітився на прес-рендерах, але отримати реальний знімок реального апарату довгий час не вдавалося навіть найдосвідченішим журналістам.

Незадовго до презентації фото увімкненого гаджета все ж утекло в мережу завдяки відомому інсайдеру під псевдонімом Ice Universe.
Samsung Galaxy Note10+

І ще: Відразу три дисплеї: Samsung запатентувала чудернацький смартфон

Опублікований знімок повністю підтверджує попередні витоки щодо дизайну пристрою. За словами джерела, Samsung дуже серйозно ставиться до забезпечення секретності та запобігання витоків, тому в мережу потрапляє мало інформації про майбутні новинки.

Як виглядає Samsung Galaxy Note10+ в роботі: живі фото - фото 344535

На фотографії чітко видно мінімальні рамки дисплея й отвір для селфі-камери по центру передньої панелі. На екрані привітання можна прочитати напис Let's go!, кадрів з іншими елементами інтерфейсу джерело не надало.

Як виглядає Samsung Galaxy Note10+ в роботі: живі фото - фото 344536

Анонс Samsung Galaxy Note10+ і його базової версії під назвою Galaxy Note10 відбудеться 7 серпня.

Читайте також: Характеристики та особливості Samsung Galaxy Note10 розкриті до анонсу

Джерело: Twitter
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • Вчора, 15:00
  • 1003
Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
  • 27 липня, 12:15
  • 173
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1647006
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони