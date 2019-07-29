Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Відразу три дисплеї: Samsung запатентувала чудернацький смартфон

  • 29
Смартфон оснастять відразу трьома екранами - фото 1
Смартфон оснастять відразу трьома екранами

Виробники смартфонів не залишають спроб впроваджувати інноваційні рішення у дизайні. Ми вже бачили дисплеї з вирізом, висувні модулі камер і навіть складні смартфони. Але в Samsung розробили і запатентували ще більш незвичайне рішення.

Так, Samsung заповнила патентну заявку, в якій описаний смартфон з відразу трьома дисплеями. При цьому вони розміщуються не на різних панелях або гранях пристрою, а розташовані стопкою один над одним. Фактично смартфон нагадує віяло.

І ще: Характеристики та особливості Samsung Galaxy Note10 розкриті до анонсу

Мобільний пристрій складається з трьох однакових частин, з'єднаних одна з одною за допомогою металевого стержня в нижній частині. Кожен з компонентів оснащений власним дисплеєм. Судячи з зображення, користувач зможе обертати модулі смартфона вліво або вправо уздовж стрижня, тим самим відкриваючи дисплеї, розташовані в нижніх компонентах.

Рендер свідчить про те, що такий смартфон є досить тонким. Він не містить будь-яких кнопок або камер. На лицьовій панелі можна бачити лише отвір розмовного динаміка. Задня панель виглядає повністю гладкою.

Рендер смартфона Samsung з трьома екранами - фото 344386
Рендер смартфона Samsung з трьома екранами

Ця патентна заявка була подана компанією Samsung у серпні минулого року, а реєстрація відбулася лише у березні цього року. Поки немає відомостей, чи планує Samsung випускати пристрій у такому дизайні.

Читайте також: 5 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4

Джерело: gizmochina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • Вчора, 15:00
  • 934
Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
  • 27 липня, 12:15
  • 152
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1646344
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Samsung