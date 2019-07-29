Відразу три дисплеї: Samsung запатентувала чудернацький смартфон

Виробники смартфонів не залишають спроб впроваджувати інноваційні рішення у дизайні. Ми вже бачили дисплеї з вирізом, висувні модулі камер і навіть складні смартфони. Але в Samsung розробили і запатентували ще більш незвичайне рішення.

Так, Samsung заповнила патентну заявку, в якій описаний смартфон з відразу трьома дисплеями. При цьому вони розміщуються не на різних панелях або гранях пристрою, а розташовані стопкою один над одним. Фактично смартфон нагадує віяло.

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Мобільний пристрій складається з трьох однакових частин, з'єднаних одна з одною за допомогою металевого стержня в нижній частині. Кожен з компонентів оснащений власним дисплеєм. Судячи з зображення, користувач зможе обертати модулі смартфона вліво або вправо уздовж стрижня, тим самим відкриваючи дисплеї, розташовані в нижніх компонентах.

Рендер свідчить про те, що такий смартфон є досить тонким. Він не містить будь-яких кнопок або камер. На лицьовій панелі можна бачити лише отвір розмовного динаміка. Задня панель виглядає повністю гладкою.

Рендер смартфона Samsung з трьома екранами

Ця патентна заявка була подана компанією Samsung у серпні минулого року, а реєстрація відбулася лише у березні цього року. Поки немає відомостей, чи планує Samsung випускати пристрій у такому дизайні.

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