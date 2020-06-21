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Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото

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Розумний дім на 25 квадратних метрах - фото 1
Розумний дім на 25 квадратних метрах

Компанія Nestron створила крутий розумний будинок, який має всього 25 квадратних метрів, але все необхідне для життя. Зацініть!

Компанія Nestron займається створення розумних маленьких помешкань, а їхній новий проєкт Сube2 підтверджує, що у такому житлі можна комфортно жити і не відчувати тиску всього на 25 квадратних метрах.

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Відзначимо, що будиночок продається одразу з меблями і коштує 52 тисячі доларів. Хоч здається, що тут важко розвернутись навіть одному, але він підходить і для родини з чотирьох осіб. Тут є вітальня, кухня, спальня, ванна та навіть мінібар, а все завдяки плануванню. Навіть вікна поставлені так, щоб була максимальна кількість денного освітлення.

Серед вмонтованих меблів є диван, ліжко, обідній стіл, гардероб та стелаж для спальні. Ще одним приємним бонусом є штучний інтелект, який дозволяє керувати помешканням через додаток для смартфона.

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411337

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411338

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411339

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411340

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411341

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411342

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411343

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411344

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411345

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411346

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411347

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411348

Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото - фото 411349

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Джерело: zefirka
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