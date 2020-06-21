Як виглядає розумний дім на 25 квадратних метрах: фото

Компанія Nestron створила крутий розумний будинок, який має всього 25 квадратних метрів, але все необхідне для життя. Зацініть!

Компанія Nestron займається створення розумних маленьких помешкань, а їхній новий проєкт Сube2 підтверджує, що у такому житлі можна комфортно жити і не відчувати тиску всього на 25 квадратних метрах.

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Відзначимо, що будиночок продається одразу з меблями і коштує 52 тисячі доларів. Хоч здається, що тут важко розвернутись навіть одному, але він підходить і для родини з чотирьох осіб. Тут є вітальня, кухня, спальня, ванна та навіть мінібар, а все завдяки плануванню. Навіть вікна поставлені так, щоб була максимальна кількість денного освітлення.

Серед вмонтованих меблів є диван, ліжко, обідній стіл, гардероб та стелаж для спальні. Ще одним приємним бонусом є штучний інтелект, який дозволяє керувати помешканням через додаток для смартфона.

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