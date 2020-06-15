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У Китаї побудували горизонтальний хмарочос: вражаючі фото

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Горизонтальний хмарочос Crystal - фото 1
Горизонтальний хмарочос Crystal / cnn

У китайському місті Чунцін в комплексі хмарочосів Raffles City Chongqing відкрили нову пам'ятку – "горизонтальний хмарочос" Crystal. Його на висоті 250 метрів утримують чотири вежі. Довжина споруди 300 метрів, вага – 12 тисяч тонн.

Незвичайний хмарочос Crystal відкрив свої двері для відвідувачів. Так, швидкісний ліфт доставляє людей наверх за 50 секунд. В горизонтальній будівлі розташовується виставковий павільйон, присвячений майбутньому життю на колонізованому Марсі, і майданчик огляду з прозорою скляною підлогою.

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Саме майданчик, з якого відкривається прекрасний вид на місто і дві прилеглі річки Янцзи і Цзялін, привертає величезну кількість туристів. До речі, не всі витримують "випробування висотою". Багато відвідувачів, ставши на оглядовий майданчик зі скляним дном, відчувають запаморочення. Для декого подолати по такій підлозі пару метрів – справжня проблема.

Повідомляється також, що найближчим часом в Crystal відкриється ще й приватний клуб з басейнами, ресторанами і барами.

У Китаї побудували горизонтальний хмарочос: вражаючі фото - фото 410133

У Китаї побудували горизонтальний хмарочос: вражаючі фото - фото 410134

У Китаї побудували горизонтальний хмарочос: вражаючі фото - фото 410135

У Китаї побудували горизонтальний хмарочос: вражаючі фото - фото 410136

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Джерело: cnn
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