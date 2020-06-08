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В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото

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Незвичайний дім в Англії - фото 1
Незвичайний дім в Англії / acme.ac

Архітектори часто обирають різні речі для натхнення, але ці англійці спроєктували дім, який нагадує традиційні хмелесушарки. Звісно ж, лише ззовні, а всередині на гостей чекає приємний сюрприз.

Архітектурна студія ACME спроєктувала дім під назвою Bumpers Oast, на який їх надихнули традиційні хмелесушарки. Незвичайне помешкання з чотирьох веж у черепиці розміщується у графстві Кент в Англії.

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Всі круглі будівлі мають всі необхідні приватні зони, серед яких спальні, ванни та додаткові приміщення. А з'єднується вони у вітальні з кухнею. Мінімалістичний дизайн дозволяє уникнути відчуття замкнутого простору і нагадує життя у невеликому сучасному замку.

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408853

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408854

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408855

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408856

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408857

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408858

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408859

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408860

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408861

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408862

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408863

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408864

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408865

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408866

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408867

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408868

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408869

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408870

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408872

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408871

В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото - фото 408873

Джерело всіх фото: acme.ac

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Джерело: hqroom
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