В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото

Архітектори часто обирають різні речі для натхнення, але ці англійці спроєктували дім, який нагадує традиційні хмелесушарки. Звісно ж, лише ззовні, а всередині на гостей чекає приємний сюрприз.

Архітектурна студія ACME спроєктувала дім під назвою Bumpers Oast, на який їх надихнули традиційні хмелесушарки. Незвичайне помешкання з чотирьох веж у черепиці розміщується у графстві Кент в Англії.

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Всі круглі будівлі мають всі необхідні приватні зони, серед яких спальні, ванни та додаткові приміщення. А з'єднується вони у вітальні з кухнею. Мінімалістичний дизайн дозволяє уникнути відчуття замкнутого простору і нагадує життя у невеликому сучасному замку.

Джерело всіх фото: acme.ac

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