На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
- 0
Власники собак добре знають, що їхнім довгошерстим улюбленцям також інколи доводиться відвідувати грумера. Але й "собачі перукарі" інколи не відрізняються від людських, адже результат буває непередбачуваним!
Відвести собаку до грумера – те саме, що зіграти у лотерею. Якщо ви вважаєте, що лише люди можуть стикатись з кардинальним перевтіленням після походу до перукарні, то ці фото переконають у зворотному. Господарі пухнастиків діляться кадрами до та після стрижки своїх собак, і їх важко впізнати! Звісно ж, є позитивні зміни, але й від дивного результату не застрахований ніхто, навіть вірні друзі людей.
І ще: Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
Інколи грумери настільки активно беруться за свою роботу, що потім важко зрозуміти, якої ж породи цуцик насправді. Готові до порції собачих перевтілень, які точно змусять усміхнутись?
Читайте також: Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото
-
11:18Картинки з Днем ангела Івана 2021: листівки і відкритки на іменини
-
10:51Наймолодша мільярдерка світу похизувалась звабливими формами (18+)
-
10:18Як чоловіки себе уявляють і як виглядають насправді: мем про вуса підкорює Reddit
-
09:49Привітання з Днем ангела Івана 2021: вірші, смс і проза з іменинами
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:52Гнучкий графік чи офісна робота: що робить працівників щасливими насправді
-
08:21Погода в Україні 20 січня: нова порція потепління
-
07:55Пишногруда Демі Роуз знялася у крихітному на яхті: гарячі фото
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
-
07:12Фахівці оцінили ремонтопридатність навушників Apple AirPods Max: результати тішать
- 19 січня
-
21:443 незвичні ознаки, що ви надто довго перебуваєте у сидячому положенні
-
21:1620 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Ви все робили неправильно: учені розповіли, як гладити кота
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:37Як навчитися нічого не забувати: нейропсихолог дав пораду
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
19:55Чиста кухня: 4 правила ефективного прибирання
-
19:42Рідкісний 66-річний Jaguar D-Type пустять з молотка: у скільки оцінили легендарне авто
-
19:25Найкращі драматичні серіали за версією Critics' Choice Awards 2021
-
19:12Рожеві гойдалки на кордоні Мексики та США назвали Дизайном року
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
18:42Викрадач виявив у машині дитину: його вчинок здивував матір дівчинки
-
18:23Справжнє божевілля: Samsung Galaxy Z Fold2 влаштувати екстремальний тест на живучість
-
18:15Гороскоп на 20 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня
- 16 січня
-
21:18Учені назвали вагому причину частіше займатися сексом
-
18:18alyona alyona стала лауреаткою музичної премії Music Moves Europe Talent Awards 2021
-
15:18До дня народження Кейт Мосс: як змінилася спокуслива британка, фото 18+
-
12:15Як відпочивали The Beatles до всесвітньої слави: рідкісні фото