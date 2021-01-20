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Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото

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Собаки до і після стрижки - фото 1
Собаки до і після стрижки

Власники собак добре знають, що їхнім довгошерстим улюбленцям також інколи доводиться відвідувати грумера. Але й "собачі перукарі" інколи не відрізняються від людських, адже результат буває непередбачуваним!

Відвести собаку до грумера – те саме, що зіграти у лотерею. Якщо ви вважаєте, що лише люди можуть стикатись з кардинальним перевтіленням після походу до перукарні, то ці фото переконають у зворотному. Господарі пухнастиків діляться кадрами до та після стрижки своїх собак, і їх важко впізнати! Звісно ж, є позитивні зміни, але й від дивного результату не застрахований ніхто, навіть вірні друзі людей.

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Інколи грумери настільки активно беруться за свою роботу, що потім важко зрозуміти, якої ж породи цуцик насправді. Готові до порції собачих перевтілень, які точно змусять усміхнутись?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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