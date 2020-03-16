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Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах

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Коти, які заснули у дивних місцях і позах - фото 1
Коти, які заснули у дивних місцях і позах

Коти не дарма вважаються справжніми зірками мережі, адже пухнастики уміють дивувати, веселити і гнівати. Щоправда, ці домашні улюбленці лише підтверджують, що можуть заснути у будь-якому місці та будь-як.

Власники котів добре знають, що закони фізики з котами майже ніколи не працюють, а фраза "коти - це рідина" доволі наближена до правди. Якщо ж у вас досі сумніви, то зібрали підбірку епічних фото з мережі, де надто втомлені улюбленці заснули так, як люди б навряд чи змогли. Здається, у них був дуже важкий день між їжею та набриданням господарям.

І ще: Коли застряг: епічне відео з котом розсмішило мережу

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392342

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392344

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392343

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392346

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392345

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392347

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392348

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392349

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392350

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392351

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392352

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392354

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392353

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392355

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392356

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392358

Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах - фото 392357

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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