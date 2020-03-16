Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах

Коти не дарма вважаються справжніми зірками мережі, адже пухнастики уміють дивувати, веселити і гнівати. Щоправда, ці домашні улюбленці лише підтверджують, що можуть заснути у будь-якому місці та будь-як.

Власники котів добре знають, що закони фізики з котами майже ніколи не працюють, а фраза "коти - це рідина" доволі наближена до правди. Якщо ж у вас досі сумніви, то зібрали підбірку епічних фото з мережі, де надто втомлені улюбленці заснули так, як люди б навряд чи змогли. Здається, у них був дуже важкий день між їжею та набриданням господарям.

І ще: Коли застряг: епічне відео з котом розсмішило мережу

Читайте також: Коргі теж бувають злими: фото невдоволених собак