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Карантин Коронавірус

Як виглядає робота вдома, коли ти не сам: життєве відео

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Труднощі роботи вдома - фото 1
Труднощі роботи вдома

Карантин вніс значні зміни у життя людей з різних країн та різних професій, адже тепер багатьом доводиться працювати вдома. Комусь це полегшує завдання, а комусь щастить менше. Особливо, якщо мешкаєш не сам!

На платформі Reddit користувач з ніком jboga48 поділився дуже життєвим відео про те, які труднощі виникають під час роботи вдома. За короткий час допис переглянули понад 23 тисячі осіб, а ще більше як 200 залишили коментарі.

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Домашній режим – нелегка справа для тих, хто постійно відволікається, але що ж робити, коли тебе відволікає твій співмешканець? Саме така пара і стала зіркою ролика, адже поки жінка намагається зосередитись, то чоловік весело грає на піаніно та співає пісню про те, як складно працювати вдома. Як зізнались коментатори, це справді реальна ситуація, яка трапляється з багатьома парами та сусідами під час карантину. Кожен розважається, як може :)

Working from home from r/perfectlycutscreams

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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