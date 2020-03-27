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Карантин Коронавірус

ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину

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карантинний тест - фото 1
карантинний тест

Не втрачайте оптимізму й відповідайте на питання! Ми, звичайно, не тест на коронавірус, але спробуємо визначити, чи правильно ви дотримуєтеся карантину. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Під час карантину потрібно дотримуватися певних правил. А ви дотримуєтеся їх? Зараз перевіримо!

І ще: Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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