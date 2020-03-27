ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину

Не втрачайте оптимізму й відповідайте на питання! Ми, звичайно, не тест на коронавірус, але спробуємо визначити, чи правильно ви дотримуєтеся карантину. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Під час карантину потрібно дотримуватися певних правил. А ви дотримуєтеся їх? Зараз перевіримо!

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Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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