Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото

Ринок в райцентрі Виноградів, що на Закарпатті, став популярною локацією у мережі Instagram. А особливістю цього місця є те, що крізь нього проходить поїзд. Юзери активно діляться яскравими знімками з незвичайного ринка.

В середині січня у соцмережах розійшлося відео з висоти пташиного польоту, на якому показали звичні дні популярного серед туристів ринку в Таїланді. На прискореному ролику видно, що крізь ринок проходить поїзд, через що частину конструкцій доводиться розбирати, а потім збирати заново. Вісім разів на день поїзд проїжджає в сантиметрах від продавців, товарів і покупців.

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Train passing through Maeklong Railway Market in Bangkok pic.twitter.com/U3EZsgIVnV — The Unexplained (@Unexplained) January 12, 2020

Проте, в Україні також є такий колоритний ринок. Користувачі мережі активно публікують ефектні кадри з ринку, що на Закарпатті. Ринкові дні в Виноградові – неділя і четвер, а потяг здійснює рейси в понеділок, четвер і неділю.

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