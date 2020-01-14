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Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото

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Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото - фото 1

Ринок в райцентрі Виноградів, що на Закарпатті, став популярною локацією у мережі Instagram. А особливістю цього місця є те, що крізь нього проходить поїзд. Юзери активно діляться яскравими знімками з незвичайного ринка.

В середині січня у соцмережах розійшлося відео з висоти пташиного польоту, на якому показали звичні дні популярного серед туристів ринку в Таїланді. На прискореному ролику видно, що крізь ринок проходить поїзд, через що частину конструкцій доводиться розбирати, а потім збирати заново. Вісім разів на день поїзд проїжджає в сантиметрах від продавців, товарів і покупців.

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Проте, в Україні також є такий колоритний ринок. Користувачі мережі активно публікують ефектні кадри з ринку, що на Закарпатті. Ринкові дні в Виноградові – неділя і четвер, а потяг здійснює рейси в понеділок, четвер і неділю.

Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото - фото 379704

Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото - фото 379705

Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото - фото 379706

Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото - фото 379707

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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