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Як Instagram впливає на бажання мілленіалів подорожувати: цікаве дослідження
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Соціальні мережі сьогодні стають все більш впливовим фактором в індустрії туризму, адже в епоху соцмереж багато хто не уявляє свого відпочинку без селфі і публікації фотозвітів з подорожей. Дослідження доводить, що Instagram надихає представників покоління мілленіалів на нові поїздки.
Дослідження показує, що соціальні мережі, особливо Instagram, є способом прийняття рішення про те, куди туристи хочуть відправитися. Мілленіали більше схильні сприймати показане на цій платформі як стимул побачити світ, що робить соціальні медіа сьогодні більш впливовим фактором, ніж туристичні брошури і сайти.
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Крім того, більшість респондентів цієї вікової групи заявили, що соцмережі не відволікають від подорожей, а є доповненням до їхнього особистого досвіду. Цей варіант добре вписується в "переживання" (experience), що є рушійною силою споживчого вибору мілленіалів. Також наголошується, що цей вибір суперечить більш матеріалістичним варіантам, які обирали їхні попередники – представники покоління бебі-бумерів (1946 – 1964) і покоління X (1961-1981).
Як з'ясувалося під час опитування, майже всі учасники вказали, що хочуть подорожувати хоча б раз на рік, а майже 40% хотіли б більше використовувати соціальні мережі в майбутніх поїздках. Більш ніж половина опитуваних сказали, що селфі додає подорожам сентиментальності, роблячи їх більш значущими.
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