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Як виглядає рибальське село в Шотландії у тумані: фото National Geographic

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Рибальське село у Шотландії - фото 1
Рибальське село у Шотландії / instagram.com/jimrichardsonng

Відоме видання National Geographic показала захопливі кадри одного із рибальських сіл на узбережжі Шотландії. Саме так виглядає спокійний туманний вечір у цьому віддаленому місці.

На офіційному акаунті National Geographic з'явились ефектні фото з округу Сатерленд на північно-західному узбережжі Шотландії. Невеличке рибальське село Кінлохберві вдалось зафіксувати фотографу Джиму Річардсону, який нещодавно тут побував.

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"Шотландські землі тут мальовничі, але населення мало. Віддаленість слово, яке настільки добре описує це місце, що колись Кінлохберві вважали його синонімом. У цей вечір було спокійно, а туман сповзав по хребтах", – відзначає автор. Якщо вам бракує місця для себе, то ці фото справді сподобаються інтровертам.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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