На популярному курорті у Туреччині хочуть вести туристичний податок

Влада Анталії (Туреччина) розглядає питання введення у місті туристичного податку. На думку мера турецького міста, курорт повинен ввести свій туристичний збір, як заведено на інших популярних напрямках.

Як повідомляється, мер Анталії Муххітін Бечек виступив з такою ініціативою, відсилаючись до подібної практики в інших країнах. За його словами, щороку в Анталії відпочивають близько 15 мільйонів туристів, однак коштів на підтримку інфраструктури катастрофічно не вистачає.

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В Анталії хочуть ввести туристичний збір

Згідно з підрахунками влади, якщо Анталія піде на подібні заходи, то цілком зможе заробити додаткові 150-200 мільйонів євро в рік. Це якщо брати з кожного дорослого туриста приблизно 1,5 євро за ніч. З дітей стягувати податки поки не планується.

Відзначається, щоб податок почав діяти, Міністерство туризму має підписати відповідні документи. Також за його введення вже виступив Анатолійський туристичний союз, який об'єднує всі курортні зони узбережжя.

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