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Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії

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Музей займає окрему будівлю в західній частині Аммана - фото 1
Музей займає окрему будівлю в західній частині Аммана / photokarachko

Традиційно королі Йорданії колекціонують автомобілі і мотоцикли, причому не якісь там серійні екземпляри, а виключно шалено дорогий і рідкісний ексклюзив.

Королівський автопарк налічує понад 70 автомобілів: від раритетного Cadillac Type 53 до суперсучасного і не менш ексклюзивного Mersedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, і ще приблизно стільки ж мотоциклів.

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На базі колекції створено музей, тому побачити на власні очі найкращі зразки світового автопрому всіх часів і народів може будь-хто. Музей займає окрему будівлю в західній частині Аммана. Вся колекція тут не поміщається, тому практично щотижня частина експонатів змінюється. Ласкаво просимо у рай для дорослих хлопчиків!

Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії - фото 329910

Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії - фото 329911

Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії - фото 329912

Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії - фото 329913

Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії - фото 329914

Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії - фото 329915

Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії - фото 329916

Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії - фото 329917

Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії - фото 329918

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Джерело: rmg
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