Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії

Традиційно королі Йорданії колекціонують автомобілі і мотоцикли, причому не якісь там серійні екземпляри, а виключно шалено дорогий і рідкісний ексклюзив.

Королівський автопарк налічує понад 70 автомобілів: від раритетного Cadillac Type 53 до суперсучасного і не менш ексклюзивного Mersedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, і ще приблизно стільки ж мотоциклів.

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На базі колекції створено музей, тому побачити на власні очі найкращі зразки світового автопрому всіх часів і народів може будь-хто. Музей займає окрему будівлю в західній частині Аммана. Вся колекція тут не поміщається, тому практично щотижня частина експонатів змінюється. Ласкаво просимо у рай для дорослих хлопчиків!

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