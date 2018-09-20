Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Як виглядає п'ятизірковий готель для собак у Великобританії

  • 15
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак - фото 1
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka

Британці відкрили п'ятизірковий готель для собак "Love Ur Dog", який здивує своїм виглядом!

У британському містечку Прентон з'явився спеціальний розкішний готель "Love Ur Dog", який обійшовся власникам у мільйон фунтів. У кожного улюбленця є персональний номер з ліжком, підлогою з підігрівом та телевізорами, а також є спа-салон, ігрові платформи та особливі страви від шеф-кухаря. Насправді, цей заклад має настільки чудові умови, з якими не можуть зрівнятись чимало готелів для людей. Щоправда, ніч у люкс-номері обійдеться у 25 фунтів ($33), в номері з виглядом на сад - 35 фунтів ($46), а у пентхаусі – 45 фунтів ($59).

І ще: Найзліший пес у світі підірвав мережу: смішне відео

У Великобританії відкрили розкішний готель для собак - фото 277154
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак - фото 277153
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак - фото 277152
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак - фото 277151
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак - фото 277150
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак - фото 277149
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак - фото 277148
У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka

Читайте також: Здається, цей собака усвідомив сенс життя

Джерело: zefirka
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Обери свій look: ТОП-3 осінніх образи тижня для чоловіків
  • 17:00, 18 вересня
  • 200
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
  • 15:23, 18 вересня
  • 348
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 532631
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тварини