Як виглядає п'ятизірковий готель для собак у Великобританії

Британці відкрили п'ятизірковий готель для собак "Love Ur Dog", який здивує своїм виглядом!

У британському містечку Прентон з'явився спеціальний розкішний готель "Love Ur Dog", який обійшовся власникам у мільйон фунтів. У кожного улюбленця є персональний номер з ліжком, підлогою з підігрівом та телевізорами, а також є спа-салон, ігрові платформи та особливі страви від шеф-кухаря. Насправді, цей заклад має настільки чудові умови, з якими не можуть зрівнятись чимало готелів для людей. Щоправда, ніч у люкс-номері обійдеться у 25 фунтів ($33), в номері з виглядом на сад - 35 фунтів ($46), а у пентхаусі – 45 фунтів ($59).

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У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka

У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka

У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka

У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka

У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka

У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka

У Великобританії відкрили розкішний готель для собак / zefirka

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