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Коронавірус Карантин

Як виглядає портрет людей, які скуповували папір через коронавірус

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Хто ці люди, які скуповують туалетний папір - фото 1
Хто ці люди, які скуповують туалетний папір

Пандемія коронавірусу посіяла чималу паніку у різних країнах світу. Чомусь найбільшим проявом хвилювання стали масштабні закупи туалетного паперу. Хто ж ці люди, які змітали предмет гігієни з полиць у супермаркетах?

Весна 2020 року відзначилась не лише поширенням коронавірусу у світі, а й бумом на туалетний папір. Кадри з пустих магазинів з різних країн світу розлітались мережею і ставали мемами. Німецькі науковці з Вестфальського університету імені Вільгельма вирішили показати портрет людей, які піддались такі паніці.

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Дослідники провели опитування серед понад тисячі осіб з 35 країн та зуміли створити портрет типового покупця туалетного паперу під час пандемії.

Як виглядає портрет людей, які скуповували папір через коронавірус - фото 410886

Виявилось, що найактивніше купували папір саме ті люди, які були більш відповідальними та емоційними. Вони дуже серйозно сприйняли загрозу коронавірусу. Також саме такі особи сильно прив'язані до своїх близьких, а також намагаються усіляко їх захистити.

Тому героїв мемів про туалетний папір далеко не дурники, просто надто переймаються про майбутнє.

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Джерело: medikforum
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