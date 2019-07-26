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Старенька Toyota Hilux стала поштовим відділенням на колесах

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Toyota Hilux став поштовою машиною - фото 1
Toyota Hilux став поштовою машиною

Post Car або "поштовий автомобіль" – так в Японії назвали проєкт мобільного поштового відділення на базі Toyota Hilux першого покоління. Ця модель була обрана як данина пам'яті найпершим вантажівкам місцевих листонош.

Поштовий Hilux уже можна зустріти в торговому центрі Kitte в токійському районі Маруноуті. На вантажній платформі пікапа встановили дерев'яний кіоск, в якому можна придбати марки, конверти й іншу поштову канцелярію, а також відправити лист.

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Toyota Hilux першого покоління вироблявся у період з березня 1968 року по травень 1972 року. Спочатку автомобіль комплектувався півторалітровим мотором, проте згодом його замінили на рядний агрегат об'ємом 1,6 літра.

Старенька Toyota Hilux стала поштовим відділенням на колесах - фото 343724

На сьогодні на ринку Європи представлена ​​модель восьмого покоління. Вона побудована на рамі з потовщеними поперечинами, спереду – незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях, а ззаду – залежна, але зі збільшеною довжиною ресор.

Старенька Toyota Hilux стала поштовим відділенням на колесах - фото 343723

Автомобіль доступний з двома дизельними двигунами: 2.4 потужністю 150 кінських сил і 177-сильним 2.8. Перший поєднується тільки з шестиступінчастою "механікою", а другий – з "автоматом" з тією ж кількістю ступенів.

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Джерело: japanesenostalgiccar
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